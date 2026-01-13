Реклама

Экономика
15:15, 13 января 2026Экономика

Главные покупатели российского угля начали переходить на другие виды топлива

Guardian: КНР и Индия в 2025 году впервые за 50 лет сократили угольную генерацию
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

По итогам 2025 года угольная электрогенерация сократилась одновременно в Китае и Индии, на 1,6 процента и 3 процента соответственно, что произошло впервые с первой половины 1970-х годов. Об этом сообщает The Guardian.

Главным фактором, обеспечившим такую динамику, стал рекордный ввод мощностей возобновляемой энергетики. Результат выглядит историческим моментом, поскольку в период с 2015-го по 2024 годы эти страны обеспечили более 90 процентов роста глобальных выбросов углерода.

Одновременно Китай и Индия — главные покупатели российского угля, поскольку европейское направление закрыто для отечественных компаний из-за санкций. Таким образом, устойчивая тенденция по переходу этих стран на другие виды топлива в совокупности с развитием своей добычи несет дополнительную угрозу российской отрасли.

Китай в прошлом году добавил более 300 гигаватт солнечной энергии и 100 гигаватт ветровой энергии. В совокупности такая величина, к примеру, в пять раз больше, чем общая существующая мощность электрогенерации Великобритании. Индия запустила 35 гигаватт солнечной, 6 гигаватт ветровой и 3,5 гигаватт гидроэнергии.

Впрочем, в случае с Индией, признает издание, свою роль сыграла более мягкая погода. Если грядущим летом будет жарко, то увеличение кондиционирования может вновь привести к росту использования угля.

Ранее Международное энергетическое агентство констатировало, что мировое потребление угля достигло предела и в ближайшие пять лет будет медленно падать по мере роста популярности сжиженного природного газа и возобновляемых источников энергии.

