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Из жизни
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02:00, 11 июня 2026Из жизни

Мэр города занялась сексом с 16-летним другом сына у него на глазах

В США мэр города совратила 16-летнего подростка и получила три месяца тюрьмы
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Louisiana Sex Offender Registry

В США бывшего мэра города из Луизианы, которая совратила и изнасиловала друга своего сына, приговорили к трем месяцам тюрьмы. Об этом пишет New York Post.

40-летнюю Мисти Робертс, которая стала первой в истории женщиной-мэром города Де-Риддер, арестовали 1 августа 2024 года и обвинили в совращении 16-летнего подростка. Позже выяснилось, что пострадавшим был друг ее сына.

Женщина устроила вечеринку у бассейна в честь дня рождения отпрыска. Одетая в купальник, мэр выпивала с подростками, а потом стала флиртовать с одним из них. Затем она увела школьника в дом и занялась с ним сексом. Это произошло на глазах у сына и дочери политика, которые видели происходящее через окно.

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Мэр признала себя виновной и сумела избежать сурового наказания. На судебном заседании 9 июня Робертс покаялась и сказала, что власть вскружила ей голову. «Я буду сожалеть всю оставшуюся жизнь. У меня идеальная семья, замечательные дети, но в какой-то момент я начала ставить себя выше всех вокруг», — сказала бывшая мэр.

Прокурор настаивал, что женщина пытается обмануть суд и никакого раскаяния не испытывает. Тем не менее суд приговорил Робертс всего к 90 дням тюрьмы, хотя прокуратура требовала для нее 17 лет заключения. Помимо этого женщине назначили два пятилетних условных срока, обязали пройти программу реабилитации и запретили употреблять спиртное.

Ранее сообщалось, что учительница из американского штата Вашингтон совратила двоих приемных сыновей и неоднократно изнасиловала одного из них. У 35-летней женщины была репутация борца за права сирот.

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