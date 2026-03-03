Реклама

02:00, 3 марта 2026Из жизни

Мэр города занялась сексом с 16-летним подростком на глазах у своих детей

В Луизиане мэр города совратила 16-летнего друга своего сына у него на глазах
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Louisiana State Police

В США бывший мэр города Де-Риддер, штат Луизиана, попала под суд за секс с 16-летним подростком. Об этом пишет Daily Mail.

Мисти Робертс Клэнтон совратила мальчика во время вечеринки у бассейна. Она сама организовала ее и позвала на нее друзей своих детей. Женщина распивала алкоголь с подростками и вскоре, по словам очевидцев, начала флиртовать с жертвой. Позже пара уединилась в комнате, где занялась сексом.

Сын Клэнтон через щелку в окне увидел, что мать и его друг занимаются сексом. Свидетелем произошедшего стала и младшая дочь женщины. На тот момент Клэнтон еще состояла в браке. Ее муж рассказал, что женщина сама ему во всем призналась.

Узнала о запретных отношениях и мать жертвы. Известно, что после вечеринки она спрашивала у Клэнтон, не забеременела ли она. Та ответила, что принимает противозачаточные препараты.

Клэнтон успела уйти в отставку за несколько дней до ареста. Суд над ней продолжается.

Ранее сообщалось, что в США продолжается суд над Шэннон О’Коннор, которая, как утверждается, устраивала секс-вечеринки для малолетнего сына и его друзей. На них она поила школьников виски и водкой, после чего заставляла заниматься сексом.

    Мэр города занялась сексом с 16-летним подростком на глазах у своих детей

