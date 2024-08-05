Мэр города попалась на сексе с несовершеннолетним

В Луизиане женщину-мэра в отставке заподозрили в сексе с несовершеннолетним

В США мэр города Де-Риддер, штат Луизиана, внезапно ушла в отставку и через несколько дней была арестована по подозрению в сексе с несовершеннолетним. Об этом сообщает KPLC.

25 июля 42-летняя Мисти Робертс Клэнтон предупредила, что ее не будет в офисе в течение двух недель, и назначила заместителем начальника пожарной охраны города. Однако уже через два дня она написала городскому совету открытое письмо, в котором заявила, что уходит с поста. Она была мэром Де-Риддера в течение 15 лет.

Расследование в отношении Клэнтон началось с жалоб, которые местный офис шерифа передал полиции штата. 1 августа бывшего мэра арестовали на основании допроса двух подростков. Полиция Луизианы заподозрила женщину в изнасиловании одного из них.

Спустя час после ареста Клэнтон вышла на свободу под залог в размере 75 тысяч долларов (6,4 миллиона рублей). Ее адвокат напомнил общественности о презумпции невиновности и выразил надежду, что скоро «эта неприятная ситуация останется позади».

Ранее сообщалось, что в США бывшая учительница физкультуры и тренер чирлидеров из штата Огайо призналась, что годами насиловала учеников-спортсменов. Офис шерифа округа рекомендовал судье приговорить женщину к 10 годам тюрьмы — она должна получить по два с половиной года по делу каждого из потерпевших.

