Учительница физкультуры годами насиловала школьников из команды по борьбе

В США учительница из Огайо 13 лет насиловала школьников-спортсменов

В США бывшая учительница физкультуры и тренер чирлидеров из штата Огайо призналась, что годами насиловала учеников-спортсменов. Об этом сообщает WSAZ-TV.

В центре разбирательства оказалась Мичал Пейдж Хак, которая больше двадцати лет проработала в школах округа Галлия. По версии следствия, с 2003 по 2016 год женщина регулярно занималась сексом со школьниками, которые состояли в команде по борьбе. На момент совершения преступления одному из пострадавших было 13 лет, другому — 15, еще двоим по 17.

Кроме того, выяснилось, что все они тренировались в секции, которой руководил бывший муж Хак. В данный момент Мэтью Хак также дожидается суда по делу, «связанному с делом бывшей жены».

Офис шерифа округа рекомендовал судье приговорить бывшую учительницу к 10 годам тюрьмы — она должна получить по два с половиной года по делу каждого из потерпевших. «Взрослые, которые занимаются сексом с детьми, — это зло, извращение и тяжелое преступление. Многие в округе Галлия задавались вопросом, когда же восторжествует правосудие в этом случае. Время пришло», — приводит телеканал WCHS-TV слова прокурора Марка Уивера, работавшего над делом.

Ранее сообщалось, что в Великобритании осудили сотрудницу школы из графства Шропшир, которая совратила ученика в социальных сетях и несколько раз занялась с ним сексом. Женщина получила два с половиной года тюрьмы.

