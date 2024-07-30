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07:30, 30 июля 2024Из жизни

Сотрудница школы получила два года тюрьмы за секс с 16-летним учеником в машине

В Британии сотрудницу школы посадили в тюрьму на два года за секс с 16-летним

Фото: Dave McDermott / Unsplash

В Великобритании осудили сотрудницу школы из графства Шропшир, которая совратила ученика в социальных сетях и несколько раз занялась с ним сексом. Об этом пишет Shropshire Star.

Более двух лет тюрьмы получила 26-летняя Акасия Велберн из города Телфорд. В ходе следствия выяснилось, что женщина установила доверительные отношения с учеником младше 16 лет, который страдает аутизмом. Сначала Велберн просто общалась с подростком в мессенджере, однако со временем начала отправлять ему изображения сексуального характера.

«За этим последовала отвратительная череда изнасилований, когда она регулярно встречалась с жертвой и совершала с ней половые акты у себя дома и в машине», — говорится в протоколе судебного заседания.

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В итоге в полицию на Велберн заявил сам ученик. Во время суда женщина полностью признала вину, и была приговорена к двум с половиной годам тюрьмы.

Ранее сообщалось, что в США арестовали учительницу из штата Северная Каролина, которая совратила и трижды изнасиловала школьника. В центре разбирательств оказалась 39-летняя Бритни Мари Вернон, работавшая в средней школе города Рэндлман.

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      Никита Савин
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