Учительница трижды занялась сексом с учеником

В США учительница из штата Северная Каролина трижды изнасиловала ученика

В США арестовали учительницу из штата Северная Каролина, которая совратила и трижды изнасиловала школьника. Об этом сообщает WGHP.

В центре разбирательств оказалась 39-летняя Бритни Мари Вернон, работавшая в средней школе города Рэндлман. Расследование в отношении женщины началось 1 июля, после того как появилась информация о ее неподобающих отношениях с учеником.

25 июля женщину арестовали. Следствие выяснило, что она действительно соблазнила потерпевшего и трижды занялась с ним сексом. Вернон предъявлены три обвинения в непристойном поведении и еще три в половом акте с малолетним.

Известно, что женщина работает в системе образования округа Рэндольф с 2018 года. В школу Рэндлмана она устроилась в 2023 году. В данный момент Вернон отстранили от преподавания и находится в тюрьме округа. Суд назначил ей залог в размере 75 тысяч долларов (6,3 миллиона рублей).

Ранее сообщалось, что в Австралии учительница завела роман с бывшим учеником и лишилась работы на два года. Женщину, имя которой не разглашается, отстранили от преподавания еще в 2023 году.