Учительница переспала с бывшим учеником на Новый год и лишилась работы

В Австралии учительницу на 2 года отстранили от работы за секс с бывшим учеником

В Австралии учительница, которая завела роман с бывшим учеником и переспала с ним, лишилась работы на два года. Об этом пишет Herald Sun.

Учительницу средней школы из штата Виктория, имя которой не разглашается, отстранили от преподавания еще в 2023 году. Из заявления Института педагогики штата следует, что женщина пригласила юношу, который ранее учился у нее, к себе домой в канун Нового года. Она употребляла с ним спиртные напитки, а потом «интимно поцеловала» и попросила остаться на ночь. На следующий день она занялась с ним сексом, а затем еще как минимум четырежды вступала с ним в половую связь до 17 января следующего года.

Фактически юноша уже не был учеником, однако по австралийским законам учителя не имеют права вступать в сексуальный контакт с бывшими подопечными в течение двух лет после того, как те окончат школу.

В июле Институт педагогики штата Виктория опубликовал отчет о расследовании происшествия, согласно которому женщине запрещено преподавание в школах на два года, начиная с февраля. При этом учительнице назначили некий план лечения.

Ранее в США учительницу из штата Калифорния, которая изнасиловала школьника на территории учебного заведения, посадили в тюрьму. Женщину приговорил к четырем годам заключения.

