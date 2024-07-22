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07:36, 22 июля 2024Из жизни

Учительницу посадили на четыре года за секс с 13-летним учеником в классе

В США учительницу из Калифорнии приговорили к 4 годам тюрьмы за секс с 13-летним

Фото: gpointstudio / freepik

В США учительницу из штата Калифорния, которая изнасиловала школьника на территории учебного заведения, посадили на четыре года. Об этом сообщает KRCR-TV.

Расследование в отношении 46-летней Мишель Солис из города Гридли началось в октябре 2023 года. Фотографии женщины в обнаженном виде нашли у нескольких учеников. Позже выяснилось, что в 2021 году учительница отправила 13-летнему восьмикласснику свои непристойные снимки, а позже заперлась с ним в школьном классе и занялась сексом. В апреле окружной прокурор заявил, что Солис призналась в совершенном преступлении.

В четверг, 18 июля, женщину приговорили к четырем годам тюрьмы, что является максимальным сроком по ее статьям после признания вины. Судья Майкл Димс заявил, что Солис продемонстрировала «преступную изощренность, совращая пострадавшего и подталкивая его к сексуальному контакту».

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Жители Гридли заявили, что действия Солис «оказали губительное влияние на их сплоченное сообщество». Женщина не только получила тюремный срок, но и на 10 лет попала в список лиц, совершивших преступления против половой неприкосновенности.

В США учительницу из штата Нью-Джерси, которую ранее арестовали за секс с учеником в машине, обвинили в изнасиловании еще одного школьника. Выяснилось, что она соблазнила другого подростка в 2017 году.

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      Никита Савин
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