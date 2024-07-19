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08:15, 19 июля 2024Из жизни

Арестованную за секс с учеником в машине учительницу обвинили еще в одном изнасиловании

В США учительницу из штата Нью-Джерси обвинили в сексе с двумя учениками

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

В США учительницу из штата Нью-Джерси, которую ранее арестовали за секс с учеником в машине, обвинили в изнасиловании еще одного школьника. Об этом сообщает News12 New Jersey.

36-летнюю Джули Риццителло, которая преподавала английский язык в школе города Уолл, округ Монмут, взяли под стражу в среду, 3 июля. По версии обвинения, в период с апреля по середину июня женщина занималась сексом с 18-летним школьником, причем как минимум один из половых актов произошел в машине потерпевшего.

В среду, 17 июля, Риццителло предъявили новое обвинение. Следствие выяснило, что в 2017 году она состояла в сексуальных отношениях еще с одним школьником и «неоднократно вступала с ним в сексуальные контакты различного рода».

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Преступления, по версии обвинения, совершались на территории городов Белмар, Брик и Уолл. Перед предъявлением второго обвинения Риццителло написала заявление об увольнении из школы.

Ранее в США под суд попала сотрудница школы из штата Коннектикут, которая совратила малолетнего ученика и занялась с ним сексом в своем кабинете. Расследование против женщины началось в конце апреля, после того как один из школьных учителей заметил в ее телефоне неподобающую переписку с семиклассником.

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      Никита Савин
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