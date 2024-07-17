Сотрудница школы занялась оральным сексом с 12-летним мальчиком в своем кабинете

В США школьная консультантка занялась оральным сексом с 12-летним учеником

В США под суд попала сотрудница школы из штата Коннектикут, которая совратила малолетнего ученика и занялась с ним сексом в своем кабинете. Об этом сообщает News 12 Connecticut.

Расследование против 47-летней Луизы Мелкионе из города Нью-Канаан началось в конце апреля, после того как один из школьных учителей заметил в ее телефоне неподобающую переписку с семиклассником (в США в седьмом классе обычно учатся дети 12-13 лет — прим. «Ленты.ру») Следователи выяснили, что отношения с мальчиком начались за год до этого, когда он только перевелся в школу, где Мелкионе работала консультанткой по профориентации.

Женщина, являющаяся матерью троих детей, и пострадавший обменивались своими фотографиями в обнаженном виде. Причем Мелкионе «сравнивала его анатомию с анатомией своего мужа». На допросе мальчик рассказал, что педагог неоднократно занималась с ним оральным сексом в своем кабинете, где «дверь была заперта, а жалюзи на окошке опущены». Он также заявил, что Мелкионе исполняла для него эротические танцы.

После ареста женщина внесла за себя залог в размере 500 тысяч долларов и вышла на свободу в четверг, 11 июля. Ее адвокат отказался комментировать обвинения, заявив, что пока «это всего лишь обвинения». Известно также, что в феврале муж Мелкионе подал на развод и собирается отобрать у нее троих детей.

Ранее в США арестовали учительницу из штата Аризона, которая забрала к себе сбежавшего из дома школьника и пять месяцев занималась с ним сексом. Под суд попала 44-летняя Робин Роджерс из города Лейк-Хавасу-Сити.