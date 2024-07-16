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06:31, 16 июля 2024Из жизни

Учительница забрала школьника к себе домой и пять месяцев занималась с ним сексом

В США учительница забрала домой школьника и месяцами занималась с ним сексом

Фото: Tim Roberts Photography / Shutterstock / Fotodom

В США арестовали учительницу из штата Аризона, которая забрала к себе сбежавшего из дома школьника и пять месяцев занималась с ним сексом. Об этом пишет местная газета Today's News Herald.

Под суд попала 44-летняя Робин Роджерс из города Лейк-Хавасу-Сити. Расследование началось в середине февраля, когда 17-летний юноша не вернулся домой. В июле у полиции появились подозрения, что он может скрываться в доме у женщины.

За зданием установили наблюдение и вскоре заметили, как сбежавший школьник выходит из задней двери. Когда полицейские обратились к юноше, он попытался скрыться, однако его сразу задержали. При обыске в доме Роджерс были обнаружены приспособления для употребления наркотиков. Правоохранители полагают, что все это время она держала школьника у себя дома и занималась с ним сексом.

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В пятницу, 12 июля, администрация школы, где работала Роджерс, объявила о ее увольнении удалила ее страницу с сайта. В данный момент она находится под стражей офиса шерифа. Женщине предъявлены три обвинения по статье о сексуальном насилии над малолетним.

Ранее в США учительница из штата Миннесота занялась сексом с 17-летним школьником, а потом скрылась от следствия. В марте ученик рассказал полиции, что Тао совершила с ним половой акт в пустом классе.

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      Никита Савин
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