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06:30, 15 июля 2024Из жизни

Учительница занялась сексом с учеником в пустом школьном классе

В США учительница из Миннесоты занялась сексом с подростком в классе школы

Фото: Barry Zhou / Unsplash

В США учительница из штата Миннесота, которая занялась сексом с 17-летним школьником, а потом скрывалась от следствия, признала свою вину. Об этом сообщает KMSP-TV.

Расследование против 24-летней учительницы английского языка Кейтлин Тао из средней школы Святого Павла города Сент-Пол началось в середине марта. Тогда 17-летний ученик рассказал полиции, что Тао занялась с ним сексом в пустом школьном классе. После этого, по словам юноши, женщина приглашала его к себе домой, но он отказался.

Позже администратор школы рассказал, что Тао забирала ученика с уроков, «не имея причин и полномочий для этого». Кроме того, слухи о ее неподобающем поведении доходили до дирекции. Об отношениях женщины и подростка узнал ее муж. Он сообщил о своем открытии матери юноши, а она обратилась в полицию.

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Тао уволилась из школы в конце февраля. Более того, выяснилось, что позже она посетила психиатрическую клинику и рассказала о случившемся сотруднику социальной службы. Тогда попытки разыскать женщину ни к чему не привели. В полиции считали, что она пустилась в бега. Позже ее нашли и арестовали.

В среду, 10 июля, женщина признала себя виновной в обмен на смягчение статьи.

Ранее в США двух учительниц, которые занялись сексом с тремя школьниками в штате Джорджия, назвали «одержимыми мальчиками». Выяснилось, что арестованные были близкими подругами, вели себя в школе вызывающе и открыто флиртовали с мужчинами.

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      Никита Савин
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