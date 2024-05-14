Учительница пустилась в бега после секса с подростком

В США учительница занялась сексом с 17-летним учеником в пустом классе

В США разыскивают учительницу из штата Миннесота, которая изнасиловала ученика в пустом школьном классе. Об этом сообщает Star Tribune.

13 марта 17-летний подросток из города Сент-Пол рассказал полицейским, что в конце января 24-летняя учительница английского языка средней школы Святого Павла Кейтлин Тао занялась с ним сексом в пустом классе. После этого, по словам юноши, женщина приглашала его к себе домой, но он отказался.

Тао уволилась из школы в конце февраля. Более того, выяснилось, что позже она посетила психиатрическую клинику и рассказала о случившемся сотруднику социальной службы. Однако попытки разыскать женщину ни к чему не привели. В полиции считают, что она пустилась в бега.

В пятницу, 10 марта, власти выдали ордер на арест Тао, который действует на всей территории США. Администрация школы, где произошло преступление, отказалась от комментариев.

Ранее сообщалось, что в Великобритании учительница, обвиняемая в совращении школьника, вышла под залог. Кроме того, она родила от другого ученика. Впервые женщину обвинили в сексуальных отношениях с несовершеннолетним в 2022 году.