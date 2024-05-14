Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
00:30, 14 мая 2024Из жизни

Учительница пустилась в бега после секса с подростком

В США учительница занялась сексом с 17-летним учеником в пустом классе

Фото: MChe Lee / Unsplash

В США разыскивают учительницу из штата Миннесота, которая изнасиловала ученика в пустом школьном классе. Об этом сообщает Star Tribune.

13 марта 17-летний подросток из города Сент-Пол рассказал полицейским, что в конце января 24-летняя учительница английского языка средней школы Святого Павла Кейтлин Тао занялась с ним сексом в пустом классе. После этого, по словам юноши, женщина приглашала его к себе домой, но он отказался.

Тао уволилась из школы в конце февраля. Более того, выяснилось, что позже она посетила психиатрическую клинику и рассказала о случившемся сотруднику социальной службы. Однако попытки разыскать женщину ни к чему не привели. В полиции считают, что она пустилась в бега.

Материалы по теме:
«Пригласил в гости, чтобы исправить оценку» Как российский учитель безнаказанно совращал и спаивал своих учеников
«Пригласил в гости, чтобы исправить оценку»Как российский учитель безнаказанно совращал и спаивал своих учеников
26 мая 2022
«По закону или по понятиям?» Обвиненный в педофилии знаток «Что? Где? Когда?» вновь вернулся в игру. Почему он избежал наказания?
«По закону или по понятиям?»Обвиненный в педофилии знаток «Что? Где? Когда?» вновь вернулся в игру. Почему он избежал наказания?
5 апреля 2021

В пятницу, 10 марта, власти выдали ордер на арест Тао, который действует на всей территории США. Администрация школы, где произошло преступление, отказалась от комментариев.

Ранее сообщалось, что в Великобритании учительница, обвиняемая в совращении школьника, вышла под залог. Кроме того, она родила от другого ученика. Впервые женщину обвинили в сексуальных отношениях с несовершеннолетним в 2022 году.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Савин
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о возможном интересе следствия к главному кадровику Минобороны

      Анонсированы изменения в руководстве Минобороны

      Учительница пустилась в бега после секса с подростком

      Футболист из Украины рассказал о получении российского паспорта

      В Киеве внезапно заговорили об успехах российских войск

      Латвийскому телевидению запретили проводить дебаты на русском языке

      На Украине превратили Т-72 в БТР

      Киты-убийцы потопили судно в Гибралтарском проливе

      Стало известно о взрыве в Днепре

      Российский таксист выстрелил в пожилого пассажира из-за замечания

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше