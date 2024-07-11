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06:30, 11 июля 2024Из жизни

Арестованные за секс с учениками учительницы оказались «одержимыми мальчиками»

В США двух учительниц обвинили в совращении учеников и назвали одержимыми сексом
Railey Greeson and Brooklyn Shuler

Railey Greeson and Brooklyn Shuler. Изображение: Gordon County Sheriff's Office

В США двух учительниц, которые занялись сексом с тремя школьниками в штате Джорджия, назвали «одержимыми мальчиками». Об этом пишет New York Post.

Рейли Грисон и Бруклин Шулер, которые работали в школе округа Калхун, обвинили в совращении учеников 27 июня. По данным следствия, в период с октября 2021 года по январь 2022-го от действий учительниц пострадали трое подростков. Уточняется, что за это время Грисон занялась сексом с одним учеником, а Шулер — с двумя.

Оказалось, что арестованные были близкими подругами, вели себя в школе вызывающе, а сексуальный контакт с юношами «был вопросом времени». «Казалось, они были просто одержимы мальчиками. И все в школе это знали и еще шутили про это», — заявила Одри Декер, чья падчерица ходит в ту же школу.

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Другая родительница рассказала, что Шулер и Грисон постоянно флиртовали с отцами школьников: «слишком громко смеялись, подходили слишком близко и тому подобное».

Также известно, что женщины дружили много лет и были подружками невесты на свадьбах друг у друга. При этом обе вышли замуж уже после того, как вступили в сексуальные отношения с подростками.

В четверг, 4 июля, Шулер и Грисон предъявили официальные обвинения в сексуальном насилии в отношении опекаемого лица. Им может грозить до 25 лет тюрьмы.

Ранее в США предъявили обвинения учительнице из штата Индиана, которая занялась сексом со школьником у себя дома. Юноша сбежал из дома, чтобы встретиться с ней.

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      Никита Савин
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