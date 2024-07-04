Двух учительниц арестовали за секс с тремя подростками

В США двух учительниц из Джорджии обвинили в сексе с тремя учениками

В США двух бывших учительниц из штата Джорджия арестовали и обвинили в сексуальных отношениях с тремя учениками. Об этом сообщает WSB-TV.

В четверг, 27 июня, суд округа Гордон предъявил официальные обвинения Рейли Грисон и Бруклин Шулер. Обе женщины работали в одной из школ округа, название которой не разглашается.

По данным следствия, в период с октября 2021 года по январь 2022-го от действий учительниц пострадали трое подростков. Уточняется, что за это время Грисон занялась сексом с одним учеником, а Шулер — с двумя.

Возраст пострадавших не разглашается. В обвинительном заключении сказано, что женщины были осведомлены, что юноши являются учениками, и что сексуальные домогательства в их отношении нарушают закон штата.

Ранее в США двух учительниц из штата Луизиана арестовали за совращение учеников. Обе подозреваемые работали в старшей школе города Слайдел.