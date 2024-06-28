Двух учительниц из одной школы арестовали за секс с учениками

В США двух учительниц из одной школы Луизианы арестовали за секс с подростками

В США двух учительниц из штата Луизиана арестовали за совращение ученика. Об этом сообщает WGNO.

31-летнюю Шелби Кавиньяк из города Слайдел взяли под стражу 26 июня. Следствие нашло свидетельства, что она вступала в сексуальные отношения с подростками, которых опекала. Женщина стала уже второй учительницей старшей школы Слайдела, которую арестовали за секс с учениками.

Полицейские вышли на Кавиньяк в ходе расследования дела 35-летней Алексы Вингертер. Ее начали проверять в марте и арестовали в апреле. Выяснилось, что Вингертер отправляла школьникам свои фотографии в обнаженном виде, а также водила их по барам и поила спиртным. Кроме того, нашлись доказательства, что женщина переспала «как минимум с одним учеником», которому на тот момент было 18 лет.

В данный момент расследование против обеих женщин продолжается. Они содержатся в городской тюрьме Слайдела.

Ранее в Канаде дисциплинарный комитет Педагогического колледжа провинции Онтарио отобрал лицензию у учительницы, которая занялась сексом с бывшей ученицей. Расследование выявило, что Линдси Эмбер Эйлин Долсон завела неподобающие отношения со школьницей, когда та была в выпускном классе