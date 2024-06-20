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00:32, 20 июня 2024Из жизни

Замужняя учительница занялась оральным сексом с бывшей ученицей и лишилась работы

Toronto Sun: в Канаде учительницу лишили лицензии за секс с бывшей ученицей

Фото: Julian Stratenschulte / Globallookpress.com

В Канаде дисциплинарный комитет Педагогического колледжа провинции Онтарио отобрала лицензию у учительницы, которая занялась сексом с бывшей ученицей. Об этом сообщает Toronto Sun.

Расследование выявило, что Линдси Эмбер Эйлин Долсон завела неподобающие отношения со школьницей, когда та была в выпускном классе в 2014 году. В частности, замужняя женщина «хвалила девушку за то, что у нее проколоты соски». После того как ученица окончила школу в июле 2014-го, Долсон постоянно писала ей, расспрашивала о сексуальной жизни, описывала свои половые акты с мужем и говорила о возможном сексе втроем.

В августе того же года Долсон пригласила бывшую ученицу к себе домой, угостила ее алкогольными напитками и занялась с ней оральным сексом. После этого женщина на протяжении четырех лет продолжала общаться с девушкой на сексуальные темы в интернете. В 2020 году действие лицензии учительницы на преподавание была приостановлено. 6 июня ее окончательно лишили возможности работать в учебных заведениях.

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Название школы, в которой преподавала Долсон, не раскрывается. Полицейское расследование в ее отношении не ведется.

Ранее сообщалось, что в США две учительницы из штата Висконсин попытались вовлечь ученика в групповой секс и лишились работы. В центре скандала оказались Алексия Салдарис и Дженнифер Ларсон, которые работали в средней школе города Джейнсвилл.

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      Никита Савин
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