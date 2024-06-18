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00:57, 18 июня 2024Из жизни

Две учительницы попытались вовлечь ученика в групповой секс

В США две учительницы из Висконсина попытались совратить ученика

Фото: charlesdeluvio / Unsplash

В США две учительницы из штата Висконсин попытались вовлечь ученика в групповой секс и лишились работы. Об этом пишет New York Post.

В центре скандала оказались Алексия Салдарис и Дженнифер Ларсон, которые работали в средней школе города Джейнсвилл. Инцидент произошел в период с 7 по 9 апреля, когда учительницы вместе со школьниками ездили на экскурсию. Женщины признались, что написали ученику в мессенджере о своем желании «пообниматься и повеселиться» с ним и кем-нибудь из его друзей.

Также выяснилось, что Салдарис дала школьнику ключи от микроавтобуса и разрешила покататься по парковке. При этом женщина переобувалась в машине при юноше, и в какой-то момент они «почти поцеловались». Более того, 9 апреля Салдарис отправила ему пять своих фотографий, на которых была в нижнем белье, а потом договорилась о «встрече на выходных».

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10 апреля Ларсон сообщила администрации школы, что ее коллега позволила школьнику сесть за руль микроавтобуса. Тем же утром Салдарис написала ему и сказала, что «их отношения пора прекратить». 11 апреля Ларсон заметила, как ученики рассматривали что-то в телефоне на перемене и смеялись. Она была «на 95 процентов уверена», что они разглядывали фотографии, которые Салдарис отправила пострадавшему.

12 апреля обеих учительниц отправили в неоплачиваемый отпуск, а через десять дней они написали заявления об увольнении, которые были приняты. Позже Ларсон также призналась, что сказала ученику, что его нынешняя девушка «недостаточно хороша для него».

В данный момент полиция проводит подробную проверку поступков обеих женщин, чтобы решить, следует ли возбудить в отношении них уголовные дела.

Ранее в американском штате Северная Каролина 37-летнюю учительницу средней школы обвинили в изнасиловании 14-летнего ученика. Расследование в отношении преподавательницы испанского языка Хейди Монрой было начато после жалобы одного из ее коллег.

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      Никита Савин
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