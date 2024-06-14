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07:31, 14 июня 2024Из жизни

Учительницу средней школы обвинили в изнасиловании 14-летнего ученика

В США учительницу испанского языка обвинили в изнасиловании 14-летнего ученика

Фото: Pitt County Sheriff's Office

В американском штате Северная Каролина 37-летнюю учительницу средней школы обвинили в изнасиловании 14-летнего ученика. Об этом пишет сайт телеканала WCTI-TV.

Расследование в отношении преподавательницы испанского языка Хейди Монрой было начато после жалобы одного из ее коллег. Как выяснила администрация школы, инцидент произошел в начале апреля.

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После ареста рабочую визу Морой, приехавшей в США из Колумбии, аннулировали. Сейчас она не может работать в школе. Женщина находится под стражей без права внесения залога.

Ранее сообщалось, что в Великобритании пожилая учительница завалила подарками 10-летнего ученика и занялась с ним сексом. Ее приговорили к восьми годам лишения свободы.

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      Юлия Юткина
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