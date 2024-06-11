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00:30, 11 июня 2024Из жизни

Учительница завалила подарками 10-летнего ученика и занялась с ним сексом

В Великобритании пожилой учительнице дали 8 лет тюрьмы за секс с 10-летним
Denise Povall

Denise Povall. Фото: North Yorkshire Police

В Великобритании учительницу приговорили к восьми годам тюрьмы за то, что она совратила 10-летнего мальчика и занялась с ним сексом. Об этом пишет Huddersfield Daily Examiner.

61-летнюю Дениз Повалл признали виновной в преступлениях, которые были совершены в 2000-х годах. Пострадавший обратился в полицию через много лет после контактов с Повалл. Он заявил, что поведение женщины «глубоко повлияло на его жизнь». Следствие установило, что Повалл, которая тогда работала в школе города Харрогит, графство Северный Йоркшир, организовала «порочную и преднамеренную» кампанию по совращению ученика. Она писала ему множество текстовых сообщений, завалила подарками, а затем совершала с ним «многочисленные половые акты».

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После предъявления обвинений пожилая женщина отрицала их, однако позже признала себя виновной. В полиции заявили, что Повалл до сих пор не раскаялась в содеянном. «То, что мы обнаружили, можно охарактеризовать как злобное продолжительное сексуальное насилие над ребенком со стороны педофила», — дала свое заключение на суде детектив-констебль Элисон Моррис, которая вела дело.

В пятницу, 7 июня, женщину приговорили к восьмилетнему сроку.

Ранее в США арестовали бывшего тренера школьной команды по баскетболу из штата Нью-Йорк, которая полгода занималась сексом в 15-летним игроком. Бывший спортсмен-юниор рассказал, что женщина совратила его и неоднократно вовлекала в сексуальные отношения в период с марта по август 2018 года.

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      Никита Савин
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