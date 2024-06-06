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00:30, 6 июня 2024Из жизни

Тренер школьной баскетбольной команды совратила 15-летнего игрока

В США тренер по баскетболу попала под суд за секс с 15-летним школьником
Anne Collins

Anne Collins. Кадр: Monroe County Sheriff's Office

В США арестовали бывшего тренера школьной команды по баскетболу из штата Нью-Йорк, которая полгода занялась сексом в 15-летним игроком. Об этом сообщает WHAM-TV.

Под суд попала 28-летняя Энн Коллинз. В середине мая бывший спортсмен-юниор рассказал, что она совратила его и неоднократно вовлекала в сексуальные отношения в период с марта по август 2018 года. Пострадавшему в тот период было 15 лет, а Коллинз — 22.

По данным следствия, преступления совершались за пределами школы в округе Монро, где работала женщина. В учебном заведении заявили, что Коллинз тренировала их команды по баскетболу и софтболу с 2017 по 2022 году. С тех пор она больше не работала со школьниками и устроилась на должность социального работника.

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Во вторник, 4 июня, женщине предъявили обвинения по пяти пунктам. Она сразу же внесла за себя залог и вышла на свободу до суда. Расследование продолжается. Полиция не исключает, что от действий Коллинз пострадали и другие школьники.

Ранее в США бывшую учительницу христианской школы из штата Вашингтон приговорили к полугоду домашнего ареста за совращение ученика. Преступления женщина совершила в 2019 году.

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      Никита Савин
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