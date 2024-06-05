Учительницу приговорили к домашнему аресту за секс с учеником христианской школы

В США бывшую учительницу христианской школы из штата Вашингтон приговорили к полугоду домашнего ареста за совращение ученика. Об этом сообщает The News Tribune.

Расследование против 31-летней Линдси Вестерфилд началось еще в 2019 году, когда она завела неподобающие отношения с 18-летним учеником христианской школы города Пьюаллуп. Однако тогда выдвинуть обвинения против женщины не получилось, так как юноша отвергал сексуальную связь с ней.

Следствие получило новые данные только в 2022 году, когда Вестерфилд попыталась устроиться на работу в другую школу. Тогда ее бывший ученик, который к тому времени уже учился в колледже на психолога, согласился рассказать подробности. Выяснилось, что он неоднократно встречался с женщиной и занимался с ней сексом. При этом они выдумали множество приемов, чтобы сохранить отношения в тайне. В частности, они выключали мобильные телефоны, чтоб их нельзя было отследить по геолокации.

Более того, выяснилось, что после школы молодой человек поступил в первый раз колледж, но затем ушел оттуда, чтобы пойти работать и финансово поддерживать Вестерфилд. По его словам, только во время учебы на психолога он осознал, что это были нездоровые отношения.

По законам штата преподавателям запрещено вступить в сексуальный контакт с учениками младше 21 года. Вестерфилд приговорили полугоду домашнего ареста. Кроме того, ей запретили общаться с пострадавшим, на 10 лет внесли в список лиц, совершивших преступления против сексуальной неприкосновенности, и обязали пройти реабилитацию для подобных преступников сроком в четыре с половиной года.

Ранее сообщалось, что в США учительница нью-йоркской частной школы два года насиловала ученика. Администрация школы получила письмо от бывшего ученика, который обвинил Нааман в том, что в 2020-2022 годах она подвергала его постоянному сексуальному насилию.

