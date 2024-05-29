Учительница частной школы два года насиловала ученика

New York Post: в США учительницу частной школы обвинили в изнасиловании ученика

В США судят учительницу нью-йоркской частной школы, которая два года насиловала ученика. Об этом сообщает New York Post.

В центре скандала оказалась 50-летняя Мара Нааман, которая преподавала английский язык и литературу. Женщина работала в школе Далтона в районе Ист-Сайд на Манхэттене. Год обучения там стоит 61 тысячу долларов (5,5 миллиона рублей).

В начале мая администрация школы получила письмо от бывшего ученика, который обвинил Нааман в том, что в 2020-2022 годах она подвергала его постоянному сексуальному насилию. Женщину сразу же отправили в неоплачиваемый отпуск. На следующий день она написала заявление об увольнении.

Руководство школы поставило учеников в известность о случившемся. «Это был огромный сюрприз. Все говорили об этом, но никто толком не знает, что конкретно произошло», — сказал родитель одного из бывших учеников.

Полиция, администрация школы и сама обвиняемая пока не дают никаких комментариев. Многие ученики шокированы известием о случившемся, так как Нааман занималась надзором за успеваемостью в старших классах и выступала в качестве советника. В частности, она составляла рекомендательные письма для старшеклассников на имя колледжей, куда те хотели поступить.

Ранее в США арестовали учительницу из штата Западная Вирджиния, которая совратила ученика своего класса. Женщина не менее 10 раз занималась сексом с подростком.

