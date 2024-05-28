Учительница 15 раз занялась сексом с учеником у себя дома

В США учительница пригласила домой школьника и занялась с ним сексом

В США арестовали учительницу из штата Западная Вирджиния, которая совратила ученика своего класса. Об этом сообщает радиостанция West Virginia MetroNews.

33-летнюю Кортни Рэнкин из города Бриджпорт, округ Харрисон, взяли под стражу в пятницу, 24 мая. Ее обвиняют в совращении 17-летнего юноши. По словам пострадавшего, женщина начала близко общаться с ним в школе, а позже пригласила к себе домой и занялась с ним сексом. Позже подобное, по свидетельству школьника, повторялось от 10 до 15 раз.

После ареста Рэнкин сразу же вышла под залог и подала заявление об увольнении из школы. Его рассмотрят в ближайшее время.

Кроме того, 24 мая был арестован 50-летний учитель Виктор Чесс из того же округа. Его обвиняют в сексуальном насилии над семилетней девочкой. Мужчина добровольно сдался полиции Бриджпорта и в данный момент находится за решеткой.

Ранее в США арестовали учительницу из штата Небраска, которая напилась и переспала с учеником после выпускного вечера. После мероприятия она увезла его к себе домой на ночь.