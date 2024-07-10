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05:11, 10 июля 2024Из жизни

Учительница увезла 16-летнего ученика к себе домой и занялась с ним сексом

В США учительница ночью увезла ученика в свою квартиру и занялась с ним сексом

Фото: Carlo Allegri / Reuters

В США предъявили обвинения учительнице из штата Индиана, которая занялась сексом со школьником у себя дома. Об этом сообщает WNDU.

Разбирательство в отношении 25-летней Отем Рингер из города Элкхарт началось в марте. 16-летний ученик женщины сначала отрицал сексуальный контакт с ней, однако потом признался, что как минимум однажды тайно был у нее дома. Юноша рассказал, что как-то ночью «выскользнул из дома» и встретился с Рингер, которая увезла его в свою квартиру. При этом школьник заявил, что не занимался с ней сексом.

Учительница призналась, что вступила в сексуальную связь с неким 18-летним учеником. Следователи получили ордер на проверку мобильного телефона женщины. В памяти устройства были обнаружены фото Рингер в обнаженном виде и ее переписка с 16-летним юношей, в которой они обсуждали секс.

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Согласно судебный документам, Рингер устроилась на работу в школу Элкхарта 5 февраля и была отправлена в неоплачиваемый отпуск 21 марта.

Ранее в США под суд попала учительница из штата Нью-Джерси, которая совратила юношу и несколько раз занялась с ним сексом. По версии обвинения, в период с апреля по середину июня женщина неоднократно совершала половые акты со школьником.

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      Никита Савин
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