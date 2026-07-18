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15:40, 18 июля 2026Мир

В письме Писториуса Федорову увидели скрытый упрек в адрес Зеленского

RND: Писториус косвенно раскритиковал Зеленского в письме Федорову
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
Борис Писториус

Борис Писториус. Фото: Morris MacMatzen / Getty Images

Министр обороны Германии Борис Писториус направил бывшему украинскому коллеге Михаилу Федорову письмо, которое немецкие СМИ расценили как косвенную критику кадрового решения президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает редакционное объединение RND.

«Я очень сожалею, что ты не можешь продолжить свою работу, и надеюсь, что ты и далее будешь оставаться политически активным», — сказано в письме.

По мнению RND, такая откровенность и прямолинейность несвойственны немецким властям и могут восприниматься как косвенный упрек в адрес Зеленского.

Ранее председатель комитета бундестага по делам ЕС и политик от партии «Зеленых» Антон Хофрайтер заявил, что Владимир Зеленский совершил большую ошибку, уволив Михаила Федорова с поста министра обороны страны. Политик выступил с призывом к властям ФРГ оказать на него давление в вопросе отставки Федорова.

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