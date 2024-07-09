Учительница несколько раз занялась сексом с учеником в машине

В США учительница из Нью-Джерси несколько раз занялась сексом со школьником

В США под суд попала учительница из штата Нью-Джерси, которая совратила юношу и несколько раз занялась с ним сексом. Об этом пишет New York Post.

36-летнюю Джули Риццителло, которая преподавала английский язык в школе города Уолл, округ Монмут, взяли под стражу в среду, 3 июля. По версии обвинения, в период с апреля по середину июня женщина занималась сексом с 18-летним школьником, причем как минимум один из половых актов произошел в машине потерпевшего.

Кроме того, Риццителло присылала ученику свои фотографии в обнаженном виде и вела с ним непристойную переписку. Ей предъявлены обвинения по трем статьям уголовного кодекса. Женщина содержится в тюрьме боро Фрихолд.

За неделю до задержания Риццителло во Фрихолде была арестована учительница Эллисон Хавеманн-Нидрах. Ее обвинили в совращении 11-летнего школьника.

