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00:30, 3 июля 2024Из жизни

«Искренняя и страстная» учительница занялась сексом с 11-летним учеником

В США 43-летнюю учительницу арестовали за изнасилование 11-летнего мальчика
Allison Havemann-Niedrach

Allison Havemann-Niedrach. Фото: Monmouth County Prosecutor's Office

В США учительницу из штата Нью-Джерси арестовали за изнасилование ученика. Об этом пишет New York Post.

В субботу, 29 июня, 43-летней Эллисон Хавеманн-Нидрах из боро Фрихолд предъявили обвинение в сексуальном насилии при отягчающих обстоятельствах и создании угрозы благополучию ребенка. Следователи установили, что женщина начала заниматься сексом с мальчиком в начале года. При этом, по словам стороны обвинения, половые акты были насильственными.

Возраст пострадавшего не сообщается, однако известно, что он учится в «шестом-восьмом классе», то есть находится в возрасте 11-14 лет. Хавеманн-Нидрах работала в Фрихолде с 2022 года. На странице женщины в социальной LinkedIn указано, что она «страстный, целеустремленный и искренний педагог».

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Бывшая учительница содержится в тюрьме округа Монмут. Согласно заявлению адвоката, Хавеманн-Нидрах в настоящее время настаивает на своей невиновности.

Ранее в США двух учительниц из штата Луизиана арестовали за совращение учеников. Обе женщины работали в школе города Слайдел.

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      Никита Савин
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