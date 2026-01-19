Реклама

Из жизни
08:00, 19 января 2026

Появились подробности об устраивавшей секс-вечеринки для малолетнего сына женщине

Совращавшая 14-летних подростков американка О’Коннор угрожала и преследовала их
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Ada County Sheriff’s Office

В США продолжается суд над женщиной, которая, как утверждается, устраивала секс-вечеринки для малолетнего сына и его друзей. Об этом пишет The US Sun.

50-летняя Шэннон О’Коннор обвиняется в 63 уголовных преступлениях, в том числе в сексуальном насилии над несовершеннолетними, совращении и создании угрозы для жизни детей. По данным следствия, в течение 2020 года О’Коннор устроила шесть вечеринок для подростков 14-15 лет. На них она поила школьников виски и водкой, после чего заставляла заниматься сексом. По данным следствия, американка «наблюдала за половыми актами и смеялась над ними».

После очередного судебного заседания появились новые подробности о поведении О’Коннор. Пострадавшая, которой в 2020 году было 14 лет, рассказала, что встречалась с сыном женщины. Когда после одной из вечеринок школьница бросила его, О’Коннор угрожала ей и начала преследовать. «Сбежать от ее сына было проще, чем от нее. Ей был известен каждый мой шаг, а когда я попыталась забыть все и жить дальше, она начала стыдить меня», — рассказала девушка.

Она также заявила, что многие подростки участвовали в оргиях в доме О’Коннор против своей воли. Обвинители описали в суде эпизод, когда женщина привела к пьяной 14-летней девочке ее сверстника и заставила их заняться сексом.

В 2021 году в полицию обратилась одна из пострадавших. О'Коннор арестовали. В ее доме в штате Айдахо полицейские обнаружили 12 подростков, которые оставались там на ночь. Позднее О’Коннор поймали на увлечении детским порно. В частности, она пыталась найти в интернете видео с «пылкими 16-летними девочками». Также американка искала «книги с хорошим сексом подростков». В памяти ее телефона обнаружили порнографические видеоролики с участием несовершеннолетних. Американка отрицает вину

Ранее сообщалось, что в Канаде вынесен приговор бывшей учительнице младших классов, обвиненной в изнасиловании пяти школьников. 88-летнюю женщину приговорили к 65 месяцам тюрьмы.

    

