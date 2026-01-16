88-летнюю учительницу младших классов посадили за изнасилование пяти школьников

В Канаде учительницу приговорили к 65 месяцам тюрьмы за совращение школьников

В Канаде вынесен приговор бывшей учительнице младших классов, обвиненной в изнасиловании пяти школьников. Об этом сообщает сайт Insauga.com.

88-летнюю Барбару Бакстон признали виновной еще в феврале 2025 года, однако вынесение приговора по разным причинам задержалось почти на год. Женщину приговорили к лишению свободы на 65 месяцев. Как и где она будет отбывать наказание, не уточняется.

Расследование в отношении Барбары Бакстер началось летом 2022 года. Тогда в полицию обратился ее бывший ученик и заявил, что был жертвой сексуальных домогательств со стороны учительницы.

По словам мужчины, он подвергался преследованиям Бакстер в 1982-1983 годах, когда учился в восьмом классе. Позже заявление против нее подал еще один бывший ученик, а в 2023 году — еще трое.

Ранее сообщалось, что житель Великобритании обвинил бывшую учительницу в неоднократных изнасилованиях. Мужчина заявил, что подвергался сексуальным домогательствам с 1988 года.