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02:01, 5 марта 2025Из жизни

87-летнюю учительницу признали виновной в изнасиловании школьников

В Канаде 87-летнюю учительницу признали виновной в совращении пяти школьников
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Jupiterimages / Getty Images

В Канаде суд признал виновной 87-летнюю бывшую учительницу из провинции Онтарио, которая совратила пять школьников в 1980-х годах. Об этом сообщает Burlington Today.

Расследование в отношении Барбары Бакстер из города Берлингтон началось летом 2022 года. Тогда в полицию обратился ее бывший ученик и заявил, что был жертвой сексуальных домогательств со стороны учительницы. По словам мужчины, он подвергался преследованиям Бакстер в 1982-1983 годах, когда учился в восьмом классе. Позже заявление против нее подал еще один бывший ученик, а в 2023 году — еще трое.

Бывший ученик, которого Бакстер домогалась весь 1982 год, рассказал, что из-за этого бросил школу, а позже страдал депрессией, посттравматическим стрессовым расстройством (ПТРС) и злоупотреблял психоактивными веществами. Более того, по словам истца, когда он пожаловался на поведение Бакстер в дирекцию, его отстранили от занятий на неделю и обвинили в нападении на нее.

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26 мая 2022

25 февраля бывшую учительницу признали виновной по семи эпизодами сексуального насилия над детьми. Наказание, которое понесет Бакстер, будет оглашено 20 мая.

Ранее сообщалось, что житель Великобритании обвинил бывшую учительницу в неоднократных изнасилованиях. Мужчина заявил, что подвергался сексуальным домогательствам с 1988 года.

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