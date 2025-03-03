Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
02:00, 3 марта 2025Из жизни

Мужчина обвинил бывшую учительницу в изнасиловании 30-летней давности

В Великобритании учительница совратила 13-летнего школьника и избежала тюрьмы
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Житель Великобритании обвинил бывшую учительницу в неоднократных изнасилованиях спустя 30 лет после произошедшего. О том, как учительница избежала тюрьмы он рассказал в подкасте Tortoise Media под псевдонимом Гарет.

Учительница Салли-Энн Боуэн устроилась на работу в школу Гарета в 1988 году. Тогда герою подкаста было 13 лет, а женщине — 27. Они неожиданно для себя подружились Однажды, как рассказывает Гарет, он гулял с другом, и тот украл из газетного киоска порнографические журналы. Прячась от погони, они забежали в кафе, в котором сидела Боуэн. По словам Гарета, она подозвала его к себе, взяла один журнал, открыла на фотографии обнаженной модели и сказала, что «ее гениталии выглядят так же».

На следующий день Гарет заявил Боуэн, что влюблен в нее, и она пригласила его к себе домой. Эти походы в гости стали регулярными, и в во время одного из них, как утверждает мужчина, они с учительницей занялись сексом. Тогда школьнику было уже 14 лет. «Я был как кот, которому достались сливки. Я был под кайфом», — вспоминает Гарет. Лишь с возрастом он понял, что женщина совратила его и подвергала сексуальному насилию. Вскоре слухи об отношениях Гарет и Боуэн дошли до его матери. Она потребовала разбирательства. Администрация школы замяла дело, и в конце семестра Салли-Энн просто уволилась.

Материалы по теме:
«По закону или по понятиям?» Обвиненный в педофилии знаток «Что? Где? Когда?» вновь вернулся в игру. Почему он избежал наказания?
«По закону или по понятиям?»Обвиненный в педофилии знаток «Что? Где? Когда?» вновь вернулся в игру. Почему он избежал наказания?
5 апреля 2021
«Пригласил в гости, чтобы исправить оценку» Как российский учитель безнаказанно совращал и спаивал своих учеников
«Пригласил в гости, чтобы исправить оценку»Как российский учитель безнаказанно совращал и спаивал своих учеников
26 мая 2022

Мужчина уверен, что отношения с учительницей испортили его жизнь. Из-за разлуки с ней он бросил школу в 15 лет, а в 16 стал бездомным. Из-за своего прошлого опыта, как рассказывает Гарет, он не мог заниматься сексом с ровесницами. 10 лет назад он наконец решился заявить в полицию о том, что произошло. Однако все его свидетели отказались давать показания. Боуэн также опровергла его слова, и полицейские закрыли дело.

Лишь в 2023 году, благодаря расследованию Агентства по регулированию сферы образования, Боуэн запретили преподавать. Оказалось, что Гарет был не единственной ее жертвой.

Ранее сообщалось, что в США учительницу из штата Калифорния арестовали за совращение школьника, которое произошло в 2023 году. О преступлении стало известно только теперь, после того, как неназванный источник рассказал о нем администрации школы.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Макрон раскрыл детали подготовленного вместе с Британией плана по Украине

      Зеленский отказался от территориальных уступок ради мира

      Военкомы поймали украинца во время выгула собаки и бросили животное на улице

      Мужчина обвинил бывшую учительницу в изнасиловании 30-летней давности

      Партнершам мужчин с внезапно пропавшей эрекцией дали советы

      Зеленский сделал заявление о гарантиях безопасности Украине

      Момент взрывов на предприятии в Уфе попал на видео

      Зеленский не захотел уходить в отставку

      Зеленский высказался о мирном соглашении по Украине

      Жители Уфы рассказали о мощном взрыве на НПЗ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше