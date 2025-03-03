Мужчина обвинил бывшую учительницу в изнасиловании 30-летней давности

В Великобритании учительница совратила 13-летнего школьника и избежала тюрьмы

Житель Великобритании обвинил бывшую учительницу в неоднократных изнасилованиях спустя 30 лет после произошедшего. О том, как учительница избежала тюрьмы он рассказал в подкасте Tortoise Media под псевдонимом Гарет.

Учительница Салли-Энн Боуэн устроилась на работу в школу Гарета в 1988 году. Тогда герою подкаста было 13 лет, а женщине — 27. Они неожиданно для себя подружились Однажды, как рассказывает Гарет, он гулял с другом, и тот украл из газетного киоска порнографические журналы. Прячась от погони, они забежали в кафе, в котором сидела Боуэн. По словам Гарета, она подозвала его к себе, взяла один журнал, открыла на фотографии обнаженной модели и сказала, что «ее гениталии выглядят так же».

На следующий день Гарет заявил Боуэн, что влюблен в нее, и она пригласила его к себе домой. Эти походы в гости стали регулярными, и в во время одного из них, как утверждает мужчина, они с учительницей занялись сексом. Тогда школьнику было уже 14 лет. «Я был как кот, которому достались сливки. Я был под кайфом», — вспоминает Гарет. Лишь с возрастом он понял, что женщина совратила его и подвергала сексуальному насилию. Вскоре слухи об отношениях Гарет и Боуэн дошли до его матери. Она потребовала разбирательства. Администрация школы замяла дело, и в конце семестра Салли-Энн просто уволилась.

Мужчина уверен, что отношения с учительницей испортили его жизнь. Из-за разлуки с ней он бросил школу в 15 лет, а в 16 стал бездомным. Из-за своего прошлого опыта, как рассказывает Гарет, он не мог заниматься сексом с ровесницами. 10 лет назад он наконец решился заявить в полицию о том, что произошло. Однако все его свидетели отказались давать показания. Боуэн также опровергла его слова, и полицейские закрыли дело.

Лишь в 2023 году, благодаря расследованию Агентства по регулированию сферы образования, Боуэн запретили преподавать. Оказалось, что Гарет был не единственной ее жертвой.

Ранее сообщалось, что в США учительницу из штата Калифорния арестовали за совращение школьника, которое произошло в 2023 году. О преступлении стало известно только теперь, после того, как неназванный источник рассказал о нем администрации школы.

