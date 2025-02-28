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02:00, 28 февраля 2025Из жизни

Учительницу арестовали за секс со школьником

CBS News: В США арестовали учительницу из Калифорнии, которая совратила ученика
Никита Савин
Никита Савин
Dulce Flores

Dulce Flores. Изображение: Riverbank High School

В США учительницу из штата Калифорния арестовали за совращение школьника, которое произошло в 2023 году. Об этом сообщает CBS News.

За решеткой оказалась Дульсе Флорес из города Ривербанк. Женщину обвинили в том, что в 2023 году она совратила и занялась сексом с 17-летним учеником школы Riverbank High School. О преступлении стало известно только теперь, после того, как неназванный источник рассказал о нем администрации школы.

Известно, что Флорес преподавала в школе испанский язык. Она работала в Riverbank High School с 2016 года. В данный момент женщина находится под стражей. Ей назначен залог в размере 20 тысяч долларов (1,7 миллиона рублей).

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Ранее сообщалось, что в США расследуют дело учительницы из штата Индиана, которая, по версии следствия, совратила десятерых учеников. Женщину также уличили в том, что она накачивала пострадавших наркотиками.

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