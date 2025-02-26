Учительница дала наркотики и занялась сексом с 10 школьниками

WXIN: В США учительница совратила 10 школьников из штата Индиана

В США расследуют дело учительницы из штата Индиана, которая, по версии следствия, совратила десятерых учеников. Об этом сообщает WXIN.

Дело против 31-летней Бриттани Фортинберри завели еще в декабре 2024 года. Тогда в полицию обратилась жительница города Мартинсвилл и сообщила, что учительница дала ее 15-летнему внуку наркотики и несколько раз занялась с ним сексом. Женщина рассказала, что Фортинберри начала приставать к подростку в мессенджере и, в частности, присылала ему свои снимки в обнаженном виде.

Во время беседы со следователем школьник подтвердил это. Он сказал, что Фортинберри несколько раз брала его с собой в загородные поездки и принимала душ вместе с ним. Подросток также сказал, что от подобных действий учительницы пострадало «от пяти до десяти» детей.

В ходе обыска в доме Фортинберри полицейские обнаружили шест для стриптиза, секс-игрушки и наркотики. В данный момент расследование продолжается.

Ранее в австралийском штате Новый Южный Уэльс начался суд над 30-летней школьной учительницей, которая пять раз изнасиловала школьника. Женщина отказалась признать себя виновной.

