Учительница пять раз занималась сексом с учеником и отказалась признать вину

В Австралии начался суд над учительницей, обвиненной в совращении школьника

В австралийском штате Новый Южный Уэльс начался суд над 30-летней школьной учительницей. Как сообщает ABC News, ее подозревают в совращении ученика.

По версии следствия, летом 2023 года Зои Джей Ходжес вступила в отношения со школьником, которому в то время было 17 лет. Она по меньшей мере пять раз занималась с ним сексом. В декабре того же года ее арестовали и обвинили в пяти половых актах с несовершеннолетним, находившимся у нее на попечении.

В ходе судебного заседания судья зачитал все пять обвинений, которые предъявлены Ходжес. Она отказалась признавать вину и после каждого обвинения заявила: «Невиновна».

После ареста в 2023 году Ходжес вышла под залог и с тех пор оставалась на свободе. При этом ее обязали жить с родителями, не общаться со свидетелями и бывшими учениками, не появляться в районе, где она преподавала, и не приближаться без сопровождения к юношам младше 18 лет.

Ожидается, что приговор будет вынесен не раньше апреля 2026 года.

Ранее в США арестовали учительницу из штата Техас, которую подозревают в совращении школьника. Следователи уверены, что с августа 2022 года по февраль 2023-го женщина поддерживала неподобающие отношения с учеником.