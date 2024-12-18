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03:14, 18 декабря 2024Из жизни

Учительница несколько раз занялась сексом со школьником и ушла от ответственности

CBS News: учительница из США совратила школьника и ушла от ответственности
Никита Савин
Никита Савин
Alainee Simonson

Alainee Simonson. Фото: Grapevine Police Department

В США арестовали учительницу из штата Техас, которую подозревают в совращении школьника. Об этом сообщает CBS News.

В пятницу, 13 декабря, полиция города Грейпвайн взяла под стражу Алейни Симонсон. Следователи уверены, что с августа 2022 года по февраль 2023-го женщина вступила в неподобающие отношения с учеником и несколько раз занялась с ним сексом.

Более того, выяснилось, что сотрудники школьного округа уже расследовали жалобы о «вызывающем беспокойство» поведении Симонсон в отношении неназванного подростка. Однако доказательств ее противоправной деятельности тогда найти не смогли. В феврале 2023-го она уволилась из школы и на время ушла от ответственности.

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Теперь расследование ведет полиция округа. После ареста Симонсон внесла за себя залог и вышла на свободу. В полиции заявили, что в ее деле был только один пострадавший.

Ранее сообщалось, что в США учительница из округа Сайото штата Огайо получила год тюрьмы за совращение двух школьников. Женщина признала себя виновной.

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