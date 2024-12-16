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02:00, 16 декабря 2024Из жизни

Учительница получила год тюрьмы за совращение двух школьников

В США учительница из Огайо получила год тюрьмы за совращение двух школьников
Никита Савин
Никита Савин
Caroline Johnson

Caroline Johnson. Фото: Attorney General Dave Yost

В США учительница из округа Сайото штата Огайо получила год тюрьмы за совращение двух школьников. Об этом сообщает WOWK-TV

36-летнюю Кэролайн Джонсон обвинили в трех случаях сексуального насилия в отношении несовершеннолетних в декабре 2023-го. Расследование показало, что Джонсон общалась с пострадавшими в мессенджере Snapchat, где сообщения удаляются в течение 24 часов. Преступления стали достоянием общественности после того, как школьники начали выкладывать в социальных сетях мемы с цитатами из ее сообщений. Ученики выставляли женщину «сексуальной хищницей».

В октябре учительница признала себя виновной по двум обвинениям из трех. По каждому делу ей грозило до пяти лет тюрьмы. Однако 12 декабря ее приговорили к году тюрьмы. Кроме того, Джонсон будет обязана на неопределенный срок зарегистрироваться в качестве лица, совершившего преступления против половой неприкосновенности.

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«Из истории этой бывшей учительницы нужно извлечь важный урок: дети не могут быть объектом сексуальных отношений. Она разрушила свою карьеру, семью и репутацию ради острых ощущений от тайного романа и даже не потрудилась подумать о последствиях», — заявил представитель прокуратуры после оглашения приговора.

Ранее в американском штате Южная Дакота мальчик прикинулся девочкой и разоблачил учителя-педофила. Школьник решил спровоцировать мужчину, после того как тот отправил его подруге сообщения непристойного характера.

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