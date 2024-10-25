Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
02:01, 25 октября 2024Из жизни

Учительница призналась в изнасиловании двух школьников

SCND: в США 36-летняя учительница призналась в совращении двух учеников

Фото: Drazen Zigic / Shutterstock / Fotodom

В США учительница из округа Сайото штата Огайо призналась в изнасиловании двух учеников. Об этом сообщает Scioto County Daily News (SCND).

36-летнюю Кэролайн Джонсон обвинили в совращении школьников в декабре 2023 года. Тогда речь шла о трех случаях сексуального насилия в отношении несовершеннолетних. SCND провело журналистское расследование и выяснило, что Джонсон общалась с пострадавшими в мессенджере Snapchat, где сообщения удаляются в течение 24 часов. Однако их можно сохранить или восстановить.

Преступления Джонсон стали достоянием общественности после того, как школьники начали выкладывать в социальных сетях мемы с цитатами из ее сообщений. Ученики выставляли женщину «сексуальной хищницей».

Материалы по теме:
Тюремщица на рабочем месте занялась сексом с заключенным. Она тайно вела OnlyFans и пыталась сбежать от суда
Тюремщица на рабочем месте занялась сексом с заключенным. Она тайно вела OnlyFans и пыталась сбежать от суда
1 августа 2024
«Развращал молодежь». Ректора университета уволили за съемку порно с женой. Как им удавалось скрывать тайное хобби?
«Развращал молодежь». Ректора университета уволили за съемку порно с женой. Как им удавалось скрывать тайное хобби?
18 июня 2024

24 октября появилась информация, что Джонсон признала себя виновной в двух случаях сексуального насилия над учениками из трех. По каждому эпизоду ей может грозить пять лет тюремного заключения. Однако SCND отмечает, что благодаря признанию вины, женщина, скорее всего, получит меньшие сроки.

Кроме того, она будет пожизненно внесена в список лиц, совершивших преступления против половой неприкосновенности. Окончательный приговор Джонсон вынесут 25 ноября.

Ранее сообщалось, что в США учительница из штата Вирджиния совратила ребенка и сняла порнографические видео с его участием. 27-летнюю Миранду Джейнвей из округа Принс-Джордж задержали в середине октября.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Савин
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский резко высказался в адрес ООН из-за визита генсека в Казань. За что Гутерриша критикует Киев?

      Россия проведет встречу Совбеза ООН по преступлениям Киева

      Учительница призналась в изнасиловании двух школьников

      Жених решил проучить потребовавшую очень дорогое обручальное кольцо невесту

      Путин заявил о нежелании БРИКС конфронтации ни с кем

      Российские военные показали трофейные натовские гранаты с позиций ВСУ в Курской области

      В России решили изменить подход к оплате капремонта

      Путин прокомментировал попытки других стран обвинить Россию в беспорядках где-либо

      Лукашенко высказался о ситуации в Курской области

      Лукашенко описал свою реакцию на планы Запада и оппозиции словами «я это четко усек»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше