Учительница призналась в изнасиловании двух школьников

SCND: в США 36-летняя учительница призналась в совращении двух учеников

В США учительница из округа Сайото штата Огайо призналась в изнасиловании двух учеников. Об этом сообщает Scioto County Daily News (SCND).

36-летнюю Кэролайн Джонсон обвинили в совращении школьников в декабре 2023 года. Тогда речь шла о трех случаях сексуального насилия в отношении несовершеннолетних. SCND провело журналистское расследование и выяснило, что Джонсон общалась с пострадавшими в мессенджере Snapchat, где сообщения удаляются в течение 24 часов. Однако их можно сохранить или восстановить.

Преступления Джонсон стали достоянием общественности после того, как школьники начали выкладывать в социальных сетях мемы с цитатами из ее сообщений. Ученики выставляли женщину «сексуальной хищницей».

24 октября появилась информация, что Джонсон признала себя виновной в двух случаях сексуального насилия над учениками из трех. По каждому эпизоду ей может грозить пять лет тюремного заключения. Однако SCND отмечает, что благодаря признанию вины, женщина, скорее всего, получит меньшие сроки.

Кроме того, она будет пожизненно внесена в список лиц, совершивших преступления против половой неприкосновенности. Окончательный приговор Джонсон вынесут 25 ноября.

Ранее сообщалось, что в США учительница из штата Вирджиния совратила ребенка и сняла порнографические видео с его участием. 27-летнюю Миранду Джейнвей из округа Принс-Джордж задержали в середине октября.

