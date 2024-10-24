Учительница совратила ребенка и сняла с ним порно

WTVR-TV: в США 27-летняя учительница из штата Вирджиния совратила ребенка

В США учительница из штата Вирджиния совратила ребенка и сняла порнографические видео с его участием. Об этом сообщает WTVR-TV.

27-летнюю Миранду Джейнвей из округа Принс-Джордж задержали в середине октября. Женщину обвинили по четырем тяжким статьям, включая производство детской порнографии, ее распространение, а также совершение непристойных действий в отношении опекаемого несовершеннолетнего.

При этом в заявлении администрации школьного округа Принс-Джордж сказано, что пострадавший не был учеником одного из их учебных заведений. Преступления Джейнвей совершила за пределами школы. Известно, что она четыре года проработала помощником учителя, а лицензию на преподавание получила только в июле, так как в округе наблюдалась нехватка педагогов.

В данный момент женщина находится под стражей без права выхода под залог. Ей запрещено контактировать с учениками или бывшими коллегами до окончания судебных разбирательств. Первое заседание по ее делу назначено на 3 декабря.

Ранее в США арестовали учительницу из штата Техас, которая совратила ученика во время летних каникул. Расследование против женщины началось в конце сентября.

