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02:02, 23 октября 2024Из жизни

45-летняя учительница занялась сексом с учеником на каникулах

В США учительница из штата Техас совратила ученика во время летних каникул

Фото: Keller Police Department

В США арестовали учительницу из штата Техас, которая совратила ученика во время летних каникул и занялась с ним сексом. Об этом сообщает New York Post.

45-летнюю Анджелу Барнс из города Саутлейк арестовали в понедельник, 21 октября. Расследование против женщины началось в конце сентября. Полицейские установили, что в период с июня по июль она вступила в сексуальные отношения с подростком.

Преступления были совершены за пределами школы. Барнс предъявлены обвинения в сексуальном насилии над ребенком и неподобающих отношениях между педагогом и учеником.

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Сразу же после начала расследования женщину отправили в неоплачиваемый отпуск. Расследование всех обстоятельств дела продолжается. В полиции пока считают, что других пострадавших в деле Барнс нет.

Ранее сообщалось, что в американском городе Кеноша, штат Висконсин, помощницу учителя обвинили в совращении мальчиков 12 и 13 лет. Пострадавшими оказались друзья сына женщины.

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      Никита Савин
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