Помощница учителя изнасиловала 12-летнего друга сына и попала под суд

В США помощницу учителя обвинили в совращении двух мальчиков

В городе Кеноша, США, помощницу учителя обвинили в совращении мальчиков 12 и 13 лет. Об этом сообщает Kenosha County Eye.

Зимой 2023 года сын Анны Марии Крокер организовывал ночевку с друзьями у себя в подвале. Как позже вспоминали присутствовавшие, женщина вела себя неадекватно, поскольку была пьяна. Мальчики легли спать, однако вскоре один из них проснулся. Рядом с ним лежала обнаженная Крокер. Как рассказывает жертва, он пытался отбиться от женщины и просил ее остановится, однако она изнасиловала его на глазах проснувшихся подростков.

Вскоре об инциденте стало известно полиции, и Крокер попала под суд. В ходе расследования выяснилось, что она также обменивалась интимными фото и видео с 14-летним подростком. Ее обвинили в том, что она скачивала откровенные изображения мальчика и хранила их. Женщину уволили из школы.

На последнем судебном заседании помощник прокурора заявил, что в деле есть и третья жертва. Адвокат Крокер попросил отложить суд до того, как обвинение представит все новые подробности. Сейчас женщине грозит до 125 лет тюремного заключения.

Ранее сообщалось, что в США учительницу из штата Огайо обвинили в домогательствах ученицы. Женщина четырежды изнасиловала ее в собственном доме.