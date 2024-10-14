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02:03, 14 октября 2024Из жизни

Учительница четырежды изнасиловала 13-летнюю ученицу у себя дома

В США учительница из штата Огайо совратила 13-летнюю ученицу

Фото: сервис Google Street View

В США учительницу из штата Огайо обвинили в домогательствах ученицы. Об этом пишет Richland Source.

Дело против 40-летней Стефани Келленбергер, которая работала в школе Shelby Middle School города Шелби, завели еще в феврале. По данным следствия, с февраля 2020 по октябрь 2021 года женщина совратила и четырежды изнасиловала школьницу, которой в тот момент было «от 13 до 16 лет». Преступления Келленбергер совершала в собственном доме.

4 марта женщину отправили в неоплачиваемый отпуск. Сейчас ее обвиняют в четырех эпизодах сексуального насилия и 17 эпизодах «противоправных сексуальных действий в отношении несовершеннолетнего».

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7 октября Келленбергер окончательно уволилась из Shelby Middle School по собственному желанию. Она работала в школе с 2015 года.

Ранее 39-летняя жительница США призналась в совращении двух 15-летних игроков хоккейной команды. Женщина познакомилась с будущими жертвами в отеле, где останавливались юные спортсмены.

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      Никита Савин
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