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02:00, 10 октября 2024Из жизни

Женщина призналась в совращении двух 15-летних хоккеистов

В США женщина совратила двух 15-летних подростков из-за проблем в семье

Фото: Ramsey County Sheriff's Office

39-летняя жительница США призналась в совращении двух 15-летних игроков хоккейной команды. Об этом пишет Bring Me The News.

Эллисон Ли Шардин познакомилась с будущими жертвами в отеле. В одно время с ней там остановилась юношеская команда по хоккею из штата Колорадо. Шардин разговорилась со спортсменами в джакузи и поделилась с ними проблемами своей семьи.

Позже в тот же день женщина написала одному из хоккеистов и попросила пустить ее к ним в номер. Там она стала разговаривать на сексуальные темы и отметила, что по возрасту они могли бы быть ее детьми. После женщина якобы совратила подростков. Один из пострадавших подчеркивает, что именно Шардин настояла на интимной связи.

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Позднее спортсмены заметили Шардин на матче, чего они не ожидали. Когда команда вернулась в свой штат, Шардин продолжила общаться с подростками. Она просила их не сообщать о ее действиях в полицию, однако те все-таки обратились за помощью.

Ранее сообщалось, что в Великобритании учительница, которая совратила 17-летнего ученика, позвонила на радио и пожаловалась на последствия. Она возмутилась тем, что ее до сих пор «не приглашают на детские вечеринки», и заявила, что является жертвой стигматизации.

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      Юлия Юткина
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