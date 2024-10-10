Женщина призналась в совращении двух 15-летних хоккеистов

В США женщина совратила двух 15-летних подростков из-за проблем в семье

39-летняя жительница США призналась в совращении двух 15-летних игроков хоккейной команды. Об этом пишет Bring Me The News.

Эллисон Ли Шардин познакомилась с будущими жертвами в отеле. В одно время с ней там остановилась юношеская команда по хоккею из штата Колорадо. Шардин разговорилась со спортсменами в джакузи и поделилась с ними проблемами своей семьи.

Позже в тот же день женщина написала одному из хоккеистов и попросила пустить ее к ним в номер. Там она стала разговаривать на сексуальные темы и отметила, что по возрасту они могли бы быть ее детьми. После женщина якобы совратила подростков. Один из пострадавших подчеркивает, что именно Шардин настояла на интимной связи.

Позднее спортсмены заметили Шардин на матче, чего они не ожидали. Когда команда вернулась в свой штат, Шардин продолжила общаться с подростками. Она просила их не сообщать о ее действиях в полицию, однако те все-таки обратились за помощью.

Ранее сообщалось, что в Великобритании учительница, которая совратила 17-летнего ученика, позвонила на радио и пожаловалась на последствия. Она возмутилась тем, что ее до сих пор «не приглашают на детские вечеринки», и заявила, что является жертвой стигматизации.

