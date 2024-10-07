Учительница занялась сексом с 17-летним учеником в машине и пожаловалась на последствия

В Великобритании учительница совратила ученика и пожаловалась на последствия

В Великобритании учительница, которая совратила 17-летнего ученика, позвонила на радио и пожаловалась на последствия. Об этом пишет The Sun.

В 2013 году Эппи Спрунг Доусон признала в суде, что занялась сексом с 17-летним Мэттью Робинсоном — своим учеником, которому она обещала помочь с уроками. После школьной дискотеки их застали на переднем сиденье машины, при этом женщина была раздета ниже пояса. Тогда ее приговорили к шести месяцам общественных работ, на полгода внесли в список лиц, совершивших преступления против половой неприкосновенности и запретили работать в сфере образования. Кроме того, муж Доусон подал на развод.

3 октября женщина, которой сейчас 38 лет, позвонила в эфир радиостанции BBC Radio Scotland и возмутилась тем, что ее до сих пор «не приглашают на детские вечеринки». Доусон заявила, что является жертвой стигматизации. «Я никогда не была в тюрьме, но испытала на себе, что такое стигматизация, — пожаловалась женщина. — В том смысле, что обо мне говорили в СМИ на протяжении многих лет после суда. Я бы сказала, что это было самое тяжелое время в моей жизни».

Она добавила, что люди, осужденные по ее статье, «сталкиваются с самым высоким уровнем стигматизации в обществе».

Ранее сообщалось, что Доусон получила 7,5 тысячи фунтов стерлингов на развитие группы поддержки для осужденных преступников Next Chapter Scotland. Она надеется, что проект, который она создала, поможет оступившимся людям «делиться опытом» и «справляться с дискриминацией».

