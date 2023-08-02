Совратившая ученика женщина создала группу поддержки для секс-преступников

Учительница, уволенная за секс с учеником, создала группу для секс-преступников

Учительница, которая потеряла работу после секса с учеником, организовала группу поддержки для лиц, совершивших преступления сексуального характера. Об этом сообщает Daily Mail.

37-летняя Эппи Спрунг, совратившая 17-летнего ученика, получила 7,5 тысячи фунтов стерлингов (около 800 тысяч рублей) на развитие группы поддержки для осужденных преступников Next Chapter Scotland. Она надеется, что проект, который она создала, поможет оступившимся людям «делиться опытом» и «справляться с дискриминацией». Полученные деньги пойдут на разработку сайта и кампанию в социальных сетях. Со временем она хочет превратить Next Chapter Scotland в благотворительный фонд, в совет которого войдут люди с судимостями или их родные.

В личном блоге женщина рассказала, как именно повлияло на ее жизнь преступление, которое она совершила, и с чем сталкиваются люди с такими же приговорами, как у нее.

Я Эппи. Мать, жена, дочь, сестра, подруга, волонтер, владелица бизнеса и секс-преступница. Такое не очень комфортно о себе рассказывать и с этим не особенно комфортно жить! Но так уж вышло. Несколько лет назад я приняла серию очень плохих решений, которые навредили многим людям и которые наградили меня клеймом "секс-преступницы", с которым я буду жить до конца своих дней Эппи Спрунг

В 2013 году Спрунг признала в суде, что занималась сексом с 17-летним Мэттью Робинсоном — своим учеником, которому она обещала помочь с уроками. После школьной дискотеки их застали на переднем сиденье автомобиля, при это женщина была раздета ниже пояса.

Учительницу приговорили к шести месяцам общественных работ за совращение несовершеннолетнего, нарушение учительской этики и использование служебного положения. Ее также обязали пройти курс психосексуальной терапии. Учительский совет Шотландии официально отстранил ее от работы с детьми, а муж инициировал развод.

Несмотря на все эти неприятности, Спрунг перевезла молодого любовника к себе домой, где они вместе прожили несколько лет. Ее шаг вызвал возмущение со стороны семьи подростка. В 2015 году она и Робинсон расстались.

Поскольку Спрунг больше не могла преподавать в школах, она переквалифицировалась в бизнес-консультанта, а затем организовала Next Chapter Scotland. Свое решение она объяснила тем, что ее «очень трогают жизненные истории людей с судимостями» и она «хочет помочь таким людям справиться со сложностями, а также донести до остальных, как сильно обвинительные приговоры влияют на жизнь людей».

Спрунг не раз упоминала в своих публикациях, что из-за клейма секс-преступницы ей приходится больше платить за страховые услуги. Кроме того, ее аккаунт деактивировали в соцсетях и приложении AirBnb.

Ранее сообщалось, что учительница, которая получила тюремный срок из-за совращения 15-летнего ученика, досрочно вышла на свободу. Занявшаяся сексом с подростком женщина уже нашла работу на стройке.