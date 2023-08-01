Школьница занялась сексом с учителем в обмен на хорошие оценки

The Thaiger: в Таиланде учитель занялся сексом с 14-летней ученицей ради оценок

В провинции Ройет, Таиланд, учитель средней школы по имени Танапон вступил в сексуальные отношения с 14-летней ученицей. Об этом сообщает The Thaiger.

Отмечается, что потерпевшая получала плохие оценки и не могла добиться успехов в учебе. Танапон воспользовался этим, пригласил девочку к себе домой и предложил ей заняться сексом в обмен на хорошие отметки.

О преступлении стало известно в июне, когда потерпевшая подралась с другой школьницей на почве ревности. Сотрудники школы разняли девочек, после чего те признались, что вступали в интимную связь с учителем.

Танапон признался в связи лишь с одной из школьниц, заявив, что никогда не шантажировал учениц. После начала расследования он уволился и перешел на работу в другое учебное заведение.

Ранее сообщалось, что учительница, которая получила тюремный срок из-за совращения 15-летнего ученика, досрочно вышла на свободу. Занявшаяся сексом с подростком женщина уже нашла работу на стройке.

