Занявшаяся сексом с учеником женщина нашла работу после досрочного освобождения

Женщина, занявшаяся сексом с учеником, досрочно вышла из тюрьмы и нашла новую работу

Учительница, которая получила тюремный срок из-за совращения 15-летнего ученика, досрочно вышла на свободу. Как сообщает Birmingham Mail, занявшаяся сексом с подростком женщина уже нашла работу на стройке.

В 2021 году 33-летнюю учительницу Кэндис Барбер приговорили к шести годам тюрьмы за совращение подростка. Однако недавно женщину временно освободили из-под ареста, и она начала работать на строительную компанию Wates Construction. Она проверяет у работников пропуска на КПП и контролирует движение транспорта и пешеходов на въезде на место стройки. Информацией о ее внезапном освобождении и новой работе поделился с журналистами неназванный источник.

Кэндис появилась там около двух месяцев назад, что стало шокирующей неожиданностью, потому что она по-прежнему должна была быть за решеткой. Она хорошо выглядит, и на нее уже стали обращать внимание местные парни, которые понятия не имеют о ее прошлом. Известно, что она любит пофлиртовать, поэтому среди работников многие знают ее Анонимный источник

Согласно материалам следствия, Кэндис Барбера подошла к подростку на одном из школьных спортивных мероприятий в сентябре 2018 году, одолжила его телефон и добавила себя в приложении Snapchat. После этого она начала писать ему сообщения, в том числе говорила, что принимает душ, и предлагала встретиться.

Прокурор утверждал, что учительница занималась сексом с подростком трижды и присылала ему свои обнаженные фотографии. Снимки распространились по школе, и об интимных отношениях педагога с учеником стало известно директору учебного заведения. Ученика сразу вызвали для выяснения обстоятельств случившегося, но он поначалу не признавался в интимной связи с учительницей. Позже выяснилось, что Барбер угрожала ему, обещая «утянуть с собой на дно», и врала, что беременна от него.

Ранее сообщалось, что в США сотрудница Университета Арканзаса попала в тюрьму за совращение 15-летнего подростка. Женщина познакомилась с мальчиком в доме их общих знакомых.

