Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
07:00, 27 июля 2023Из жизни

Занявшаяся сексом с учеником женщина нашла работу после досрочного освобождения

Женщина, занявшаяся сексом с учеником, досрочно вышла из тюрьмы и нашла новую работу

Фото: Jacob Lund / Shutterstock / Fotodom

Учительница, которая получила тюремный срок из-за совращения 15-летнего ученика, досрочно вышла на свободу. Как сообщает Birmingham Mail, занявшаяся сексом с подростком женщина уже нашла работу на стройке.

В 2021 году 33-летнюю учительницу Кэндис Барбер приговорили к шести годам тюрьмы за совращение подростка. Однако недавно женщину временно освободили из-под ареста, и она начала работать на строительную компанию Wates Construction. Она проверяет у работников пропуска на КПП и контролирует движение транспорта и пешеходов на въезде на место стройки. Информацией о ее внезапном освобождении и новой работе поделился с журналистами неназванный источник.

Кэндис появилась там около двух месяцев назад, что стало шокирующей неожиданностью, потому что она по-прежнему должна была быть за решеткой. Она хорошо выглядит, и на нее уже стали обращать внимание местные парни, которые понятия не имеют о ее прошлом. Известно, что она любит пофлиртовать, поэтому среди работников многие знают ее

Анонимный источник

Согласно материалам следствия, Кэндис Барбера подошла к подростку на одном из школьных спортивных мероприятий в сентябре 2018 году, одолжила его телефон и добавила себя в приложении Snapchat. После этого она начала писать ему сообщения, в том числе говорила, что принимает душ, и предлагала встретиться.

Материалы по теме:
«Пригласил в гости, чтобы исправить оценку» Как российский учитель безнаказанно совращал и спаивал своих учеников
«Пригласил в гости, чтобы исправить оценку»Как российский учитель безнаказанно совращал и спаивал своих учеников
26 мая 2022
«По закону или по понятиям?» Обвиненный в педофилии знаток «Что? Где? Когда?» вновь вернулся в игру. Почему он избежал наказания?
«По закону или по понятиям?»Обвиненный в педофилии знаток «Что? Где? Когда?» вновь вернулся в игру. Почему он избежал наказания?
5 апреля 2021

Прокурор утверждал, что учительница занималась сексом с подростком трижды и присылала ему свои обнаженные фотографии. Снимки распространились по школе, и об интимных отношениях педагога с учеником стало известно директору учебного заведения. Ученика сразу вызвали для выяснения обстоятельств случившегося, но он поначалу не признавался в интимной связи с учительницей. Позже выяснилось, что Барбер угрожала ему, обещая «утянуть с собой на дно», и врала, что беременна от него.

Ранее сообщалось, что в США сотрудница Университета Арканзаса попала в тюрьму за совращение 15-летнего подростка. Женщина познакомилась с мальчиком в доме их общих знакомых.

Что думаешь? Оцени!
    Антонина Черташ
    Обсудить
    Последние новости

    «Разыскивается по статье УК РФ»: МВД объявило в розыск судью МУС Томоко Аканэ, выдавшую ордер на «арест» Путина

    В российском городе пятилетняя девочка выпала из окна семиэтажного дома

    Ким Чен Ын показал Шойгу новые северокорейские беспилотники

    Иностранец назвал главные плюсы жизни в России

    SpaceX отменила запуск ракеты Falcon Heavy

    Украине предсказали потерю поддержки США после президентства Байдена

    В Китае пригрозили «заблуждающимся» США последствиями в случае агрессии

    В Москве на шоссе столкнулись семь автомобилей

    Банк БРИКС отказался от инвестиций в Россию из-за санкций

    Россиянам рассказали об особенностях техосмотра в 2023 году

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости