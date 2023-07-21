Сотрудница университета занялась сексом с 15-летним мальчиком и попала в тюрьму

В США сотрудница университета занялась оральным сексом с 15-летним и попала в тюрьму

В США сотрудница Университета Арканзаса попала в тюрьму за совращение 15-летнего подростка. Об этом сообщает The Northwest Arkansas Democrat-Gazette.

Полиция арестовала 42-летнюю Стефани Нейплинг из города Роджерс в четверг, 13 июля. По данным следствия, она вступила в сексуальные отношения с мальчиком, которого встретила в доме общих знакомых 8 июля. Согласно показаниям школьника, он вместе женщиной смотрел телевизор, сидя на диване, а позже между ними «произошел сексуальный контакт».

После этого подросток покинул дом, но вечером того же дня Нейплинг написала ему в мессенджере и предложила встретиться в квартире, где находилась одна. Там они занялись оральным сексом и «другими половыми сношениями». На следующий день женщина отправила школьнику фото своей обнаженной груди и текстовые сообщения сексуального характера.

После задержания Нейплинг отрицала обвинения, однако позже во всем созналась. В данный момент женщина находится в тюрьме округа Бентон, ей назначен залог в размере 50 тысяч долларов.

На сайте Университета Арканзаса указано, что Стефани Нейплинг занимала должность директора по внешним связям сельскохозяйственного факультета. Сразу же после ареста она была уволена. Первое заседание окружного суда по ее делу пройдет 21 августа.

Ранее 30-летняя учительница из Великобритании попала за решетку за сексуальные преступления в отношении ребенка. По данным следствия, учительница совратила девочку младше 13 лет.