Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
07:02, 21 июля 2023Из жизни

Сотрудница университета занялась сексом с 15-летним мальчиком и попала в тюрьму

В США сотрудница университета занялась оральным сексом с 15-летним и попала в тюрьму

Фото: DarSzach / Shutterstock / Fotodom

В США сотрудница Университета Арканзаса попала в тюрьму за совращение 15-летнего подростка. Об этом сообщает The Northwest Arkansas Democrat-Gazette.

Полиция арестовала 42-летнюю Стефани Нейплинг из города Роджерс в четверг, 13 июля. По данным следствия, она вступила в сексуальные отношения с мальчиком, которого встретила в доме общих знакомых 8 июля. Согласно показаниям школьника, он вместе женщиной смотрел телевизор, сидя на диване, а позже между ними «произошел сексуальный контакт».

После этого подросток покинул дом, но вечером того же дня Нейплинг написала ему в мессенджере и предложила встретиться в квартире, где находилась одна. Там они занялись оральным сексом и «другими половыми сношениями». На следующий день женщина отправила школьнику фото своей обнаженной груди и текстовые сообщения сексуального характера.

Материалы по теме:
«Пригласил в гости, чтобы исправить оценку» Как российский учитель безнаказанно совращал и спаивал своих учеников
«Пригласил в гости, чтобы исправить оценку»Как российский учитель безнаказанно совращал и спаивал своих учеников
26 мая 2022
«По закону или по понятиям?» Обвиненный в педофилии знаток «Что? Где? Когда?» вновь вернулся в игру. Почему он избежал наказания?
«По закону или по понятиям?»Обвиненный в педофилии знаток «Что? Где? Когда?» вновь вернулся в игру. Почему он избежал наказания?
5 апреля 2021

После задержания Нейплинг отрицала обвинения, однако позже во всем созналась. В данный момент женщина находится в тюрьме округа Бентон, ей назначен залог в размере 50 тысяч долларов.

На сайте Университета Арканзаса указано, что Стефани Нейплинг занимала должность директора по внешним связям сельскохозяйственного факультета. Сразу же после ареста она была уволена. Первое заседание окружного суда по ее делу пройдет 21 августа.

Ранее 30-летняя учительница из Великобритании попала за решетку за сексуальные преступления в отношении ребенка. По данным следствия, учительница совратила девочку младше 13 лет.

Что думаешь? Оцени!
    Никита Савин
    Обсудить
    Последние новости

    Пентагон сообщил о краже и попытках продать поставленное Украине оружие

    Уничтожение склада ВСУ с боеприпасами дроном-камикадзе «Овод» попало на видео

    Сотрудница университета занялась сексом с 15-летним мальчиком и попала в тюрьму

    Кардиолог предупредил об опасном бессимптомном заболевании

    «АвтоВАЗ» применил коммерческие санкции к трем дилерам в Москве

    В России рассказали о непроходимых для ВСУ минных полях

    Названы самые востребованные в 2023 году профессии

    Назван способ продлить работу батареи телефона

    Российские военные отразили семь атак ВСУ

    Российские военные рассказали о готовности оборонять Запорожскую АЭС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости