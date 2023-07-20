Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
05:05, 20 июля 2023Из жизни

Учительница начальной школы совратила девочку и попала за решетку

В Великобритании учительница попала за решетку за сексуальное насилие над подростком

Фото: ChronicleLive

30-летняя учительница из Великобритании попала за решетку за сексуальные преступления в отношении ребенка. Об этом сообщает Evening Chronicle.

Женщина работала в начальной школе Ellingham C of E Aided Primary School города Морпет, графство Нортамберленд. В начале июля ее обвинили в занятии сексом в присутствии ребенка и в сексуальном насилии над подростком. Отмечается, что учительница совратила девочку младше 13 лет.

Материалы по теме:
«Пригласил в гости, чтобы исправить оценку» Как российский учитель безнаказанно совращал и спаивал своих учеников
«Пригласил в гости, чтобы исправить оценку»Как российский учитель безнаказанно совращал и спаивал своих учеников
26 мая 2022
«По закону или по понятиям?» Обвиненный в педофилии знаток «Что? Где? Когда?» вновь вернулся в игру. Почему он избежал наказания?
«По закону или по понятиям?»Обвиненный в педофилии знаток «Что? Где? Когда?» вновь вернулся в игру. Почему он избежал наказания?
5 апреля 2021

После обвинения женщину отстранили от работы и арестовали. Директор школы сообщила родителям учеников о случившемся в письме. Она попросила их не обсуждать произошедшее со своими детьми. «Очень важно подчеркнуть, что данные преступления не связаны с каким-либо прошлым или нынешним учеником этой или любой другой школы, в которой работала учительница», — говорится в письме.

В настоящее время обвиняемая находится под стражей. Слушание по ее делу в суде состоится второго августа.

Ранее сообщалось, что в США обладательницу звания «Учительница года 2014-2015» посадили в тюрьму на три месяца за совращение ученика 13 лет назад. По данным следствия, учительница занималась сексом с 17-леним подростком в своем кабинете, в школьной душевой и у себя дома.

Что думаешь? Оцени!
    Алиса Удовик
    Обсудить
    Последние новости

    В Северо-Крымский канал перестала поступать вода из Каховского водохранилища

    В Германии захотели ввести сиесту из-за жары

    Блогерша придумала оригинальный способ поймать мужа на измене

    Япония нарастила импорт российских зерновых более чем в пять раз

    Ирак осудил поджог посольства Швеции в Багдаде

    В Китае предрекли Украине скорый конец из-за действий Запада

    Россиянин побывал в Новой Зеландии и назвал местных женщин «матерыми мужиками»

    Российские артиллеристы уничтожили две БМП Украины на артемовском направлении

    Российские войска пресекли попытку ВСУ форсировать Днепр

    Российские войска ликвидировали две разведгруппы ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости