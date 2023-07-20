Учительница начальной школы совратила девочку и попала за решетку

В Великобритании учительница попала за решетку за сексуальное насилие над подростком

30-летняя учительница из Великобритании попала за решетку за сексуальные преступления в отношении ребенка. Об этом сообщает Evening Chronicle.

Женщина работала в начальной школе Ellingham C of E Aided Primary School города Морпет, графство Нортамберленд. В начале июля ее обвинили в занятии сексом в присутствии ребенка и в сексуальном насилии над подростком. Отмечается, что учительница совратила девочку младше 13 лет.

После обвинения женщину отстранили от работы и арестовали. Директор школы сообщила родителям учеников о случившемся в письме. Она попросила их не обсуждать произошедшее со своими детьми. «Очень важно подчеркнуть, что данные преступления не связаны с каким-либо прошлым или нынешним учеником этой или любой другой школы, в которой работала учительница», — говорится в письме.

В настоящее время обвиняемая находится под стражей. Слушание по ее делу в суде состоится второго августа.

Ранее сообщалось, что в США обладательницу звания «Учительница года 2014-2015» посадили в тюрьму на три месяца за совращение ученика 13 лет назад. По данным следствия, учительница занималась сексом с 17-леним подростком в своем кабинете, в школьной душевой и у себя дома.

